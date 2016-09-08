大巨蛋風波再生 遠雄批7項公安基準於法無據

2016-09-08 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今上午開記者會宣布大巨蛋「保留大巨蛋終止契約的權利」，看似與遠雄的紛爭告一段落，但記者會結束後不過短短的7小時，遠雄集團卻又跳出來砲轟北市府，質疑都發局長林洲民提出的7項公安基準於法無據。

柯文哲今日上午針對大巨蛋案召開記者會，宣布大巨蛋暫不解約，引發外界質疑，北市府此舉違背自己提出的「最後通牒」的條件，但柯文哲表示，今天只是暫停中止契約，解約程序都準備好了，「希望用最小的成本解決這件事情。」

不料，上午的記者會才結束不到7小時，遠雄卻又跳出來砲轟北市府。據《蘋果》報導，遠雄企業團發言人楊舜欽今上午才曾表示，感謝北市府正面回應，但下午卻又跳出來質疑，林洲民說7項公安基準是台北市法律，是於法無據的說法，楊說7項基準「不僅違反採購法，也是國內外法規所沒有的基準，絕對不是如都發局長林洲民於所言『是台北的法律、台灣的法律，也是遠雄要遵守的法律』。」

楊舜欽也提到，北市府仍不斷對外聲稱「大巨蛋樓梯消失」，但遠雄要嚴正聲明，樓梯並未消失，大巨蛋樓梯總寬度，為全世界巨蛋最寬、設計最優，絕非市府所言「整個地下室只有2支樓梯。」楊舜欽還說，大巨蛋的防火區劃也是採最嚴格的標準，法規並無規定設置防火區隔，但遠雄規劃每3000平方米設一防火區劃。