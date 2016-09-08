大巨蛋風波再生 遠雄批7項公安基準於法無據
2016-09-08 18:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今上午開記者會宣布大巨蛋「保留大巨蛋終止契約的權利」，看似與遠雄的紛爭告一段落，但記者會結束後不過短短的7小時，遠雄集團卻又跳出來砲轟北市府，質疑都發局長林洲民提出的7項公安基準於法無據。
柯文哲今日上午針對大巨蛋案召開記者會，宣布大巨蛋暫不解約，引發外界質疑，北市府此舉違背自己提出的「最後通牒」的條件，但柯文哲表示，今天只是暫停中止契約，解約程序都準備好了，「希望用最小的成本解決這件事情。」
不料，上午的記者會才結束不到7小時，遠雄卻又跳出來砲轟北市府。據《蘋果》報導，遠雄企業團發言人楊舜欽今上午才曾表示，感謝北市府正面回應，但下午卻又跳出來質疑，林洲民說7項公安基準是台北市法律，是於法無據的說法，楊說7項基準「不僅違反採購法，也是國內外法規所沒有的基準，絕對不是如都發局長林洲民於所言『是台北的法律、台灣的法律，也是遠雄要遵守的法律』。」
楊舜欽也提到，北市府仍不斷對外聲稱「大巨蛋樓梯消失」，但遠雄要嚴正聲明，樓梯並未消失，大巨蛋樓梯總寬度，為全世界巨蛋最寬、設計最優，絕非市府所言「整個地下室只有2支樓梯。」楊舜欽還說，大巨蛋的防火區劃也是採最嚴格的標準，法規並無規定設置防火區隔，但遠雄規劃每3000平方米設一防火區劃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 大巨蛋爭議暫落幕 柯回應遠雄提4點結論
- 大巨蛋風波再生 遠雄批7項公安基準於法無據
- 南市淹水災情頻傳 國民黨團要賴清德快回國
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 新明市場冷氣驗收完跳電 議員罵離譜
- 寶纈禪寺捐復康巴士 新北第400輛
- 自由廣場》大學國際排名 有捷徑
- 觀光南進！ 高雄-胡志明市航線12/5首航
- 公有停車場滿停 泰山盼新闢
- （金鐘51入圍名單）最佳男主角 年輕演員當道
- Burberry 訂製專屬英倫風
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯
- 日本女人狂愛台灣 她說原因：解放自己…
- 「富」三代接手 蔡承儒從小是龍迷
- 派遣工潑汽油縱火 防火建材救了7條命
- 《觀察筆記》自食惡果
- 成箱好禮贈弱勢 50份生活物資捐送社福團體
- 軍官深情照顧病妻 卻在床旁性侵女看護…
- 王傳一再領金鐘門票 感謝努力受到肯定
- 台鐵內灣線居民 爭取不改點
- 《一例一休》企業要雙贏 勞團籲只訂大方向
- 減廢減碳工法 三合院換新裝
- 助障礙者自立 台東縣社會處辦個人助理訓練
- 自由開講》連勝文真有夠衰
- 《終極》系列金寶三爆紅 張皓民憶剛出道辛酸
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 配合政府新南向政策 三信家商成立首屆僑生專班
- 收容人2度逃脫 宜蘭收容所長隱匿被訴
- 聯電執行長顏博文 獲頒SEMI傑出領袖獎
- 生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬
- 廣告招牌從天而降砸傷婦人 超商女店長判拘役定讞
- 〈實現我的旅遊夢〉湛藍愛琴海神話─希臘羅德島
- 台積電市值創新高 全年營運可成長10%
- 小貨車追撞聯結車 駕駛夾車內命危
- iPhone7面世 電子通路類股小漲
- 新北查核非基改黃豆 未發現不法
- 樂陞許金龍擬午後召開記者會 不開放提問
- （金鐘51入圍名單）吳宗憲對尬余天佼佼 搶綜藝節目主持人獎
- 大台北雨勢擴大 10縣市大雨特報
- 天心入圍金鐘女配角 不用哭給大家看了
- 西湖創意慶中秋 9村4校寫村史
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大巨蛋風波再生 遠雄批7項公安基準於法無據
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分