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大巨蛋暫不解約 藍綠議員齊轟柯文哲

柯文哲今宣布大巨蛋暫不解約，北市藍綠議員皆對柯文哲此舉抱持否定態度。（記者方賓照攝）

2016-09-08  17:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日上午針對大巨蛋案召開記者會，宣布大巨蛋暫不解約，北市藍綠議員皆對柯文哲此舉抱持否定態度。

根據《中央社》報導，民進黨市議員許淑華認為今日記者會是北市府妥協的結果，雙方談公安標準談了許久，但如今卻原地踏步，今日市府說遠雄讓步、釋出誠意，但許淑華認為：「其實是市府讓步，且是大讓利。」建議雙方應該針對量體減少及增加綠地等具體部分進行討論，而不是大張旗鼓地召開記者會。

民進黨市議員王世堅則是用「歹戲繼續拖棚」六字來形容大巨蛋案，強調遠雄敷衍個幾句就讓柯文哲有台階下，北市府並未替市民討回大巨蛋的公安及公道，隨後王世堅更舉出海濤法師名言「一切都是假的」，表示大巨蛋案到目前為止都沒有改變。

國民黨市議員徐弘庭表示，遠雄願意配合北市府的四大事項上只有語氣讓步，但實際上並無進展，徐弘庭直批，柯文哲決策過程粗糙、政治語言節節敗退，顯示出市府沒有完整掌握大巨蛋概況就胡亂放話，藉此進行政治操作。同黨市議員王欣儀則是對此樂見其成，表示只要大巨蛋不要繼續閒置、並在確保安全無虞之狀況下續建是件好事，只希望別再「歹戲拖棚」。

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