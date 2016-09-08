中興電工曾是黨產？ 國民黨：盼查明移轉過程

2016-09-08 16:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨立委林俊憲指控中興電工董事長江義福，規避追討不當黨產，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，中興電工確實曾是黨營事業，如今早就已經不是，但移轉過程的相關資料，卻完全查無資料，國民黨也希望大家一起查清楚，究竟是如何被移轉出去的。

胡文琦並表示，江義福是前國民黨大黨櫃劉泰英所指派的人，今天劉泰英的兒子劉昭毅出面指控江義福，究竟江、劉之間發生了什麼問題？他也很好奇，而且如果林俊憲召開記者會質疑此事，是想藉此幫當年李登輝、劉泰英在國民黨內所有的金流，黨產被五鬼搬運的情形漂白，心態更是居心叵測。

此外，針對行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄指稱黨營事業中投公司、欣裕台公司所供給國民黨的「財產信託管理收入」項目為不當黨產，國民黨文傳會主委周志偉回應，這兩家公司多年來確實幫國民黨扮演重要角色，其營利所得就是國民黨的運作經費來源，如果不當黨產處理委員會認定除黨費、政黨補助金、政治獻金等項目外，都不能算是正當的政黨運作經費，當然就會被認定為不當。

但周志偉也痛批，全世界成熟民主國家法律所考慮的都應該是「法」或」不法」，而非「當」或「不當」，行政院不當黨產處理委員會認定中投公司、欣裕台的「財產信託管理收入」為「不當」，根本就是「政治決定」。

周志偉還說，行政院不當黨產處理委員會在還未正式召開聽證會之前，就已經先表達態度，「這就是『不當』作為」，他希望該委員會能回到民主憲政、法制精神，以真正務實的方法，解決黨產問題，不要因為民進黨多數，就急於做政治鬥爭。