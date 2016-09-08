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見比利時訪團 蔡英文感謝支持台、歐投資協定

2016-09-08  16:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天（8日）上午接見比利時國會友台小組訪問團，除感謝比利時國會長期以來對台灣的支持與友好、支持台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）之外，蔡英文也盼未來持續深化雙邊的交流與合作。

訪賓一行由比利時國會友台小組共同主席泰溫根（Raf Terwingen）率領，外交部次長吳志中及比利時台北辦事處處長范睿可（Rik Van Droogenbroeck）陪同，總統府秘書長林碧炤也在座。

蔡英文致詞時表示，比利時聯邦眾議院繼2012年之後，在去年（2015）再度通過友台決議案，肯定臺灣維護區域和平的努力，並支持台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。對於友台小組協助推動決議案，並且促成決議案在國會順利通過，她代表政府與國人表達由衷感謝之意。

蔡英文指出，近年來，台灣與比利時雙邊經貿及產業合作已有顯著進展，期盼訪賓能鼓勵選區的企業增加對台灣的投資，擴展相關合作領域，以持續深化彼此的交流。

蔡英文表示，去年10月，歐盟執委會發布「貿易策略文件」，將我國列為2015年至2019年間展開雙邊投資談判的對象。她認為，一旦台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定，台、比的經貿關係也能受惠，因此，希望訪賓能持續籲請比利時政府，鼓勵歐盟儘早與台灣啟談雙邊投資協定，為台比兩國的經濟注入活水。

在我國國際參與部分，蔡英文強調，台灣是國際社會的重要成員，台灣有能力、也願意為國際社會做出更多貢獻，不論是在人道救援、疾病防治及反恐合作等各項全球議題上，台灣都希望有更多的參與，並扮演更重要的角色。蔡英文除了對比利時布魯塞爾今年3月發生的恐怖攻擊事件再次表達誠摯關切及慰問之意外，也表示我國願與比利時合作，防範及打擊恐怖主義。

蔡英文認為，現今國際社會的相互依存性越來越高，需要集結各國的力量來面對全球性的挑戰。「台灣不應被忽略」，希望比利時支持台灣參與國際組織，發揮更大的力量。

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  • 蔡英文總統今天（8日）上午接見比利時國會友台小組訪問團，感謝比利時國會長期以來對台灣的支持與友好、支持台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。（資料照，記者劉信德攝）

    蔡英文總統今天（8日）上午接見比利時國會友台小組訪問團，感謝比利時國會長期以來對台灣的支持與友好、支持台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。（資料照，記者劉信德攝）

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