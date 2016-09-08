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附隨組織聽證會 黨產會：開放民眾報名旁聽

2016-09-08  16:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕不當黨產處理委員會十月七日將首度舉行聽證會，針對國民黨黨營事業「中央投資股份有限公司」、「欣裕台股份有限公司」是否為國民黨附隨組織進行認定。不當黨產處理委員會發言人施錦芳今日指出，將在會議15天前通知當事人和利害關係人，一般民眾也能報名參加旁聽。

施錦芳說，「不當黨產處理委員會舉行聽證應行注意事項」等五項辦法通過，公佈十月將舉行聽證會後，許多民眾都很關心該議題，不解怎會只有這兩家，為何只選這兩家，因國民黨黨營事業在國民黨的財報資料中，明確註明有中央投資公司及欣裕台兩間公司的事業投資，故先對此舉行聽證。

施錦芳表示，一般民眾也能申請參加聽證會，相關表單可上官網下載，用傳真或網路寄電子郵件報名，目前場地仍未決定，但因場地有空間限制，屆時會有人數限制。

根據規定，聽證程序開放一般民眾旁聽時，擬旁聽聽證的民眾應於聽證期日五日前，向不當黨產委員會提出旁聽聽證申請書，該申請書得以親送、郵件、快遞、傳真、電子郵件或線上表單等方式向該會提出。

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  • 不當黨產處理委員專門委員兼發言人施錦芳。（資料照，記者張嘉明攝）

    不當黨產處理委員專門委員兼發言人施錦芳。（資料照，記者張嘉明攝）

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