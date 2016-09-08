他反對年金改革 竟扯先砍政黨補助
2016-09-08 15:46
〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會今召開第12次會議，支持改革的民間代表多支持先討論給付、財源問題。不過反改革的軍公教代表多希望從基金投資報酬率開始，高雄教育產業總工會理事長劉亞平更瞎扯，應先砍政黨補助款與總統、政務官、立委薪水。
年改會今總算進入實質討論。但光討論議題的順序要怎麼排，就議論紛紛。
支持改革的民間代表多希望先討論給付問題。民進黨立委王榮璋認為應優先討論給付問題。
台少盟秘書長葉大華強調，不能只考慮維持現有給付水準，年金制度還要考慮到分配面的問題，訂出合理的上限；若只是優先考慮收益，那是商業邏輯。
台大社工系助理教授傅從喜強調，最核心的問題還是給付面的落差。台灣勞工陣線秘書長孫友聯也說，無論是國內外經驗，他對投資收益是悲觀的，若不去討論給付與財源，不也是鼓勵人民不用工作，只要好好投資就好？應該先討論給付的適足性、合理性。
不過劉亞平忿忿不平地表示，要改的話就要從上而下，而不先從政黨補助款與總統、政務官、立委薪水開始砍？
待林萬億歸納各人的意見時，反對改革的軍公教代表不斷鼓譟。林萬億也略為不滿地表示，請尊重主席。
代表北學聯出席的莊泓毅則激動表示，若能看到未來，要年輕人多繳一點沒關係。要是軍公教代表覺得自己不能受損，就大聲說出來，不要扯到別的地方去。
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