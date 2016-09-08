中興電工黨產變私產 顧立雄：有必要會約詢劉泰英

民進黨立委林俊憲（右）今天與國民黨前投管會主委劉泰英之子劉昭毅（左）舉行記者會，指控中興電工，透過公司獲利，成立日日興、盛元兩家投資公司，再買回中興電工股份，目的是為漂白黨營事業，林呼籲不當黨產委員會應盡速調查。（記者廖振輝攝）

2016-09-08 15:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對民進黨立委林俊憲上午召開記者會踢爆國民黨黨營事業的中興電工「黨產變成私產」，前國民黨大掌櫃劉泰英之子劉昭毅也出面作證指出，中興電工董事長江義福當年是由劉泰英所派任。

對此，不當黨產處理委員會主委顧立雄今日下午指出，這部分屬於附隨組織認定，中興電工現在是否仍為黨營事業，會進行調查，有必要會舉行聽證會。

顧立雄說，關於中興電工以兩間投資公司轉投資方式變成私產部分，歡迎立委提供相關事證。

關於是否約詢劉泰英釐清相關案情，顧立雄說，現在沒有辦法說要約詢誰、不約詢誰，不當黨產處理委員會當然是有行政調查權，有必要當然都會進行約詢。