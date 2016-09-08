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助理被質疑「加薪」顧立雄：在立院沒給低於48K

2016-09-08  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕「不當黨產處理委員會」掛牌運作不久，國民黨政策會執行長蔡正元質疑主委顧立雄原在立法院的4名「小助理」沾光，從原本月薪3萬元三級跳。對此，顧立雄回應，在他任職立委時，他就從沒付過正職助理低於4萬8000元的薪水，且像唐玉盈原為事務所的律師，跟著他去立院上班是委屈了，現在也只領5萬多元，他為這些助理抱不平。

蔡正元日前爆料，「不當黨產處理委員會」中包括唐玉盈研究員等4人都是來自顧立雄，現在在黨產會後原本月薪三級跳，若再加上民進黨相關部會、智庫人馬共計9人入列，不只工作人員遭質疑酬庸缺乏中立性，就連黨產會委員楊偉中都身陷學歷造假疑雲。

對於蔡正元的質疑，楊偉中已在臉書出示碩士學位證明，而顧立雄的助理遭質疑「沾光」，顧立雄今天則回應指出，政論節目總稱這些研究員是「小助理」，他擔任立委時，就從沒付過正職助理低於4萬8000元的薪水，且像唐玉盈本來是事務所的律師，跟著他去立院上班是委屈了，現在也只領5萬多元，他為這些助理抱不平。

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  • 國民黨政策會執行長蔡正元質疑主委顧立雄原在立法院的4名「小助理」沾光，從原本月薪3萬元三級跳，顧立雄駁斥。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元質疑主委顧立雄原在立法院的4名「小助理」沾光，從原本月薪3萬元三級跳，顧立雄駁斥。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產委員會 國民黨 蔡正元 顧立雄
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