908台灣國赴國防部閒置大樓貼封條 要求還產於民
2016-09-08 15:22
908台灣國眾多成員齊聚北屯的國防部閒置大樓，要求國防部還產於民（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕908台灣國今天前往中市北屯路六號國防部軍備局的閒置大樓貼「封條」，要求國防部將此閒置土地及蚊子館釋出給台中市政府，讓市府將此一公共空間改建為公共建築，「圖利」全台 中市民。
今天是舊金山和約簽定65週年，908台灣國認為今天才是真正的「台灣光復節」，並且號召眾多成員及多輛計程車前往北屯路六號國防部軍備局大樓貼上「封條」，眾人手拿著「防脫產、討國產」、「還我台灣國土地」、「還產於民，落實土地正義」的海報，並高喊「全民討國產，落實土地正義」的口號，要求國防部作為表率，將全國各地國防部的閒置地及蚊子館。
908台灣國總會長周崇德表示，此棟大樓已廢棄了10多年，一直都沒有使用，市府要執行各項政策，急需要土地及建物，國防部應捐出這棟廢棄大樓給市府，讓市府可好好利用。
周崇德更呼籲國防部及其他機關，應釋出閒置的土地及建物，捐給各地方政府，可興建長照中心、老人活動中心等，讓閒置大樓發揮其功能，
執行長張志梅則表示，此棟大樓地坪為1174坪，建坪為1605坪，可說是相當大，而908台灣國要「圖利」全民，要求國防部釋出，捐給地方政府，興建更有用的公共設施，不要一直留在養蚊子。
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