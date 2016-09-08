| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大台北雨勢擴大 9縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

年金改革 林萬億：預定明年2、3月送出草案

2016-09-08  14:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會今召開第12次會議，政務委員林萬億預告，委員會再召開8次後，就會進行分區座談會與國是會議，預計在明年2、3月將修正草案送進立法院。

年改會副召集人林萬億指出，由於陳建仁副總統剛返國，腸胃不適而休息，故由他代理主席。

對於全教總退出年改會，林萬億表示遺憾。他強調，未來就要進入實質議題的討論，更牽涉各團體的利益，應該參與討論。

他也預告，年金改革委員會還會召開8次，接著就是進行行分區座談會與國是會議，預計在第9屆立法院第3會期開議後，也就是明年明年2、3月將修正草案送進立法院。

廣告
  • 行政院政務委員林萬億預告，在明年2、3月將年金改革修正草案送進立法院。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院政務委員林萬億預告，在明年2、3月將年金改革修正草案送進立法院。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 林萬億
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：年金改革 林萬億：預定明年2、3月送出草案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.