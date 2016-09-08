年金改革 林萬億：預定明年2、3月送出草案

2016-09-08 14:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會今召開第12次會議，政務委員林萬億預告，委員會再召開8次後，就會進行分區座談會與國是會議，預計在明年2、3月將修正草案送進立法院。

年改會副召集人林萬億指出，由於陳建仁副總統剛返國，腸胃不適而休息，故由他代理主席。

對於全教總退出年改會，林萬億表示遺憾。他強調，未來就要進入實質議題的討論，更牽涉各團體的利益，應該參與討論。

他也預告，年金改革委員會還會召開8次，接著就是進行行分區座談會與國是會議，預計在第9屆立法院第3會期開議後，也就是明年明年2、3月將修正草案送進立法院。