馮明珠擔任北京故宮顧問 藍綠立委的看法是...

2016-09-08 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問，引起各界疑慮，質疑恐有洩漏國寶文物機密疑慮，民進黨立委莊瑞雄指出，馮明珠此舉彷彿在「實踐兩岸一家親」，國民黨立委陳學聖則認為，文化無國界，沒什麼機密問題。

根據《中央社》報導，莊瑞雄今在立法院受訪時表示，馮明珠卸任後就到一個同性質非常高的地方「當官」，莊直言，「好像是已經在實踐兩岸一家親」，在國人看來，會覺得「真的有那麼急嗎？」認為馮明珠剛卸任就「迫不及待」跑到對岸，感覺怪怪的。

同黨立委黃偉哲指出，一般公司會有競業條款，任職於政府部門也要有這樣的思考，強調馮明珠的任職問題只是冰山一角，應該要做出全面性檢討及規劃，才能避免這樣既傷害國人感情又損及國家利益的事件再度發生。

陳學聖則認為「文化無國界」，所以也沒有什麼機密問題，一切依法執行；同黨立委許毓仁則表示，馮在卸任後已是民間人士，「去也不能說什麼」，但如果牽扯到機密問題，就必須對此追查。