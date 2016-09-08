南市淹水災情頻傳 國民黨團要賴清德快回國
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市這兩天因強降雨，造成多處積淹水，國民黨團今天一字排開召開記者會，痛批市長賴清德引以為傲的治水證實破功，要求在美國訪問的賴清德儘速返國，不要心不在台南。
隨賴清德出訪的新聞處長許淑芬表示，賴清徳雖然在美國進行城市外交，拜訪姊姊市和友好城市，但仍同步掌握台南急降雨及市府團隊應變情形，也立即指示應注意事項。市府團隊治水有效 ，搶救迅速，處理得宜 ，就事論事，決策無距離。
國民黨團則以前台東縣長鄺麗貞為例，指當年鄺在颱風天出國被罵得半死，而賴清德這次也是在氣象局預告有豪雨下，選擇出國，若換成是國民黨縣市首長，出國又發生水災，不被罵死才怪，希望賴清德趕快回國交待，如果心不在台南，要到新北、台北選市長，就趕快去。
今天包括國民黨團書記長蔡育輝、市議員洪玉鳳、林燕祝、林美燕、盧崑福、李中岑及許至椿等人，在記者會中質疑指出，在中央政府8年800億治水預算中，台南用了170億，約佔22％，這次沒有颱風沒有漲潮，竟到處淹水，台南不是五星級的城市嗎？錢用到哪裡去了？
蔡育輝強調，國民黨團有3點訴求，第一，要求市長快回來，否則其他人不敢做決策；第二，儘速修正防洪計畫，提高防洪標準；第三，要求市府儘速回應淹水戶的救助需求。
許淑芬則指出，南市治水工程若全部完成需經費近630億，在中央經費尚未到位的情形下，市府從101到102年間，開始自籌2年共16億經費，對瓶頸段、缺口或護岸高度不足等先行辦理應急工程。這些努力在經過近年颱風豪雨的考驗下，已有初步成果，以往沿岸容易淹水的學甲、埤頭里、小埤及麻豆市區，已逐步脫離淹水之苦，港尾溝溪的保安工業區、仁德傢俱博物館，三爺溪排水的仁德工業區、北區大興街，濱海地區的龍山社區，青鯤鯓社區等，都已無淹水災情傳出。
許淑芬再以三爺溪為例表示，101年0520豪雨時雨量達71毫米，淹水面積為1,576公頃，103年0812豪雨時雨量91毫米，淹水面積已降至316公頃，此次0906豪雨造成的積淹區域，概估約已小於150公頃，區域主要集中在裕義路高速公路附近及大灣崑山一帶，過去常積淹的區域如家具博物館、一甲工業區、仁德公所、中正路、中山路一帶等區域，均無災情傳出。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- 小甜甜怎麼了？竟把MP鼓鼓操到腿軟
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 板橋大遠百 韓流炒熱秋節氣氛
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 公民團體：沒肉的骨頭還啃得如此高興
- 紐約地途》越夜越美麗的紐約夜景
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯
- iPhone7正式發表 10大亮點報你知
- 外配父母來台定居 移民署專案處理
- 新竹六家農民直銷站開幕 菜籃族多一處選擇
- 吳宗憲KID哭哭！ 《玩很大》再度槓龜金鐘
- 回應林萬億 全教總：分區說明和國是會議不缺席
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- LOL世界賽代表隊將出征 小英現身力挺
- iPhone 7 傳16日開賣
- 窈窕正妹竟是近百公斤恐龍妹！1人演3角釣科技新貴
- 魏德聖等獲聘文化會報委員
- 錦榮注意！Jolin會超級粉絲 牽手抱抱全給了
- 蘋果商店將售超級瑪利歐遊戲App
- 老父靈堂前哭太大聲？ 妻兒、親戚打成一團
- 降低出血副作用 「抗凝血」新藥健保給付
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 中職》手臂無異狀 羅錦龍可能本月回一軍
- 聯電執行長顏博文 獲頒SEMI傑出領袖獎
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 經濟壓力大？黑人竟轉業開麵店又包工程
- 「聯合國愛心媽媽」詐百萬 判2年半
- 新社彈藥庫禁建範圍 將縮減
- MiLB》季後賽首戰 胡智為7.2局無失分
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 罰不怕！冶煉廠偷排黑煙廢氣2個月2度被罰
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
- 打造大王船 金唐殿取（舟參）
標題：南市淹水災情頻傳 國民黨團要賴清德快回國
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email