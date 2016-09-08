南市淹水災情頻傳 國民黨團要賴清德快回國

2016-09-08 14:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市這兩天因強降雨，造成多處積淹水，國民黨團今天一字排開召開記者會，痛批市長賴清德引以為傲的治水證實破功，要求在美國訪問的賴清德儘速返國，不要心不在台南。

隨賴清德出訪的新聞處長許淑芬表示，賴清徳雖然在美國進行城市外交，拜訪姊姊市和友好城市，但仍同步掌握台南急降雨及市府團隊應變情形，也立即指示應注意事項。市府團隊治水有效 ，搶救迅速，處理得宜 ，就事論事，決策無距離。

國民黨團則以前台東縣長鄺麗貞為例，指當年鄺在颱風天出國被罵得半死，而賴清德這次也是在氣象局預告有豪雨下，選擇出國，若換成是國民黨縣市首長，出國又發生水災，不被罵死才怪，希望賴清德趕快回國交待，如果心不在台南，要到新北、台北選市長，就趕快去。

今天包括國民黨團書記長蔡育輝、市議員洪玉鳳、林燕祝、林美燕、盧崑福、李中岑及許至椿等人，在記者會中質疑指出，在中央政府8年800億治水預算中，台南用了170億，約佔22％，這次沒有颱風沒有漲潮，竟到處淹水，台南不是五星級的城市嗎？錢用到哪裡去了？

蔡育輝強調，國民黨團有3點訴求，第一，要求市長快回來，否則其他人不敢做決策；第二，儘速修正防洪計畫，提高防洪標準；第三，要求市府儘速回應淹水戶的救助需求。

許淑芬則指出，南市治水工程若全部完成需經費近630億，在中央經費尚未到位的情形下，市府從101到102年間，開始自籌2年共16億經費，對瓶頸段、缺口或護岸高度不足等先行辦理應急工程。這些努力在經過近年颱風豪雨的考驗下，已有初步成果，以往沿岸容易淹水的學甲、埤頭里、小埤及麻豆市區，已逐步脫離淹水之苦，港尾溝溪的保安工業區、仁德傢俱博物館，三爺溪排水的仁德工業區、北區大興街，濱海地區的龍山社區，青鯤鯓社區等，都已無淹水災情傳出。

許淑芬再以三爺溪為例表示，101年0520豪雨時雨量達71毫米，淹水面積為1,576公頃，103年0812豪雨時雨量91毫米，淹水面積已降至316公頃，此次0906豪雨造成的積淹區域，概估約已小於150公頃，區域主要集中在裕義路高速公路附近及大灣崑山一帶，過去常積淹的區域如家具博物館、一甲工業區、仁德公所、中正路、中山路一帶等區域，均無災情傳出。

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