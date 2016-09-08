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郝龍斌批大巨蛋鬧劇一場 他嗆：你才是始作俑者！

2016-09-08  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕針對大巨蛋爭議，台北市長柯文今日上午親上火線說明，因遠雄昨日遞交改善文件，將再給遠雄一次機會。但他強調，雖然暫不解約，但仍保留解約權力。前台北市長郝龍斌辦公室則批評柯P此舉根本是一場鬧劇。但松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，最沒資格批評的其實就是郝龍斌。

游藝在政論節目《前進新台灣》談到，大巨蛋案從無到有，始作俑者其實就是郝龍斌。他提到，「當時我們已經打到環評都否決了，監察院也糾正了，遠雄也確實違約了，完全可以無償解約把地拿回來，市議會也決議，要保留松山菸廠做為台北市第二座森林公園。」

游藝接著痛批，就是因為郝龍斌放水護航、包庇整個大巨蛋的興建，想要藉此趕上世大運，才會衍生出後來不按圖施工或其它種種問題。怒嗆郝龍斌「不要臉」、「你有什麼資格出來講話，有種的話出來公開辯論！」

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  • 郝辦批柯文哲自導自演，游藝回嗆「你才是始作俑者」。（資料照，記者郭安家攝）

    郝辦批柯文哲自導自演，游藝回嗆「你才是始作俑者」。（資料照，記者郭安家攝）

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