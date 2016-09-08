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原民博館重新選址 蕭美琴：不應脫離原鄉

民進黨立委蕭美琴在臉書上認為國家級原住民博物館不應脫離原鄉。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-08  14:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕國家級原住民博物館在馬政府時期選擇落腳新北市鶯歌，行政院原住民委員會之後決定重新選址，引來新北市府批評。花蓮立委蕭美琴在臉書上力挺原民會主委夷將‧拔路兒，她說：「馬政府以人口數作為選址考量，我認為原住民族博物館不應脫離原鄉，應該跟當地的文化和原住民族人緊密結合， 如果只考慮人口數，那就像把台灣博物館設在東京一樣的奇怪。」

蕭美琴認為，若偏向販賣的商業邏輯，會選擇都會；若著重文化傳承，當然會傾向原鄉。她以故宮南院為例，設置的目的，在於把人數過於擁擠而影響參觀品質的故宮外雙溪館，分流一部分到南部，帶動南部觀光，同時也帶動南北平衡的效益。

蕭美琴說，東部長期資源配置落後於西部，觀光產業更是花東的命脈，博物館卻集中在新北市產業已經相當多元的地區，而排除原住民族居住比例最高的東部原鄉地區，非常不合理。

蕭美琴強調，東部許多原住民族青年，因缺少工作機會，不得不離鄉背井，脫離自己的文化、自己的故鄉，漸漸地，不只是產業空洞，文化和生活方式也流失了，難道連博物館也要移地他鄉？如今選址作業再議，且納入花東原鄉來綜合評估，這本該是原民會的職責；夷將擔任原民會主委，就該有全國性的原住民族政策高度，新北市政府動員議員、媒體，批評主委換位置換腦袋的人身攻擊，是極度不公平的，難道主委還要以市議員的本位角度來做決策嗎？

蕭美琴說，之前馬政府在博物館選址時，直接排除花東原鄉選定新北市她就曾經抗議過，而在張善政還擔任院長期間，三月間在總質詢回應她的抗議時，就已同意再議，現在原民會依照決議進行重新評估作業，納入原住民族、歷史、文化等各領域專家，本就是該走的程序，她看到新北市政府跟媒體大肆批評原民會主委夷將，感到非常不以為然。

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  • 花蓮立委蕭美琴在臉書上認為國家級原住民博物館不應脫離原鄉。（記者王錦義翻攝）

    花蓮立委蕭美琴在臉書上認為國家級原住民博物館不應脫離原鄉。（記者王錦義翻攝）

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