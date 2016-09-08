原民博館重新選址 蕭美琴：不應脫離原鄉
民進黨立委蕭美琴在臉書上認為國家級原住民博物館不應脫離原鄉。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕國家級原住民博物館在馬政府時期選擇落腳新北市鶯歌，行政院原住民委員會之後決定重新選址，引來新北市府批評。花蓮立委蕭美琴在臉書上力挺原民會主委夷將‧拔路兒，她說：「馬政府以人口數作為選址考量，我認為原住民族博物館不應脫離原鄉，應該跟當地的文化和原住民族人緊密結合， 如果只考慮人口數，那就像把台灣博物館設在東京一樣的奇怪。」
蕭美琴認為，若偏向販賣的商業邏輯，會選擇都會；若著重文化傳承，當然會傾向原鄉。她以故宮南院為例，設置的目的，在於把人數過於擁擠而影響參觀品質的故宮外雙溪館，分流一部分到南部，帶動南部觀光，同時也帶動南北平衡的效益。
蕭美琴說，東部長期資源配置落後於西部，觀光產業更是花東的命脈，博物館卻集中在新北市產業已經相當多元的地區，而排除原住民族居住比例最高的東部原鄉地區，非常不合理。
蕭美琴強調，東部許多原住民族青年，因缺少工作機會，不得不離鄉背井，脫離自己的文化、自己的故鄉，漸漸地，不只是產業空洞，文化和生活方式也流失了，難道連博物館也要移地他鄉？如今選址作業再議，且納入花東原鄉來綜合評估，這本該是原民會的職責；夷將擔任原民會主委，就該有全國性的原住民族政策高度，新北市政府動員議員、媒體，批評主委換位置換腦袋的人身攻擊，是極度不公平的，難道主委還要以市議員的本位角度來做決策嗎？
蕭美琴說，之前馬政府在博物館選址時，直接排除花東原鄉選定新北市她就曾經抗議過，而在張善政還擔任院長期間，三月間在總質詢回應她的抗議時，就已同意再議，現在原民會依照決議進行重新評估作業，納入原住民族、歷史、文化等各領域專家，本就是該走的程序，她看到新北市政府跟媒體大肆批評原民會主委夷將，感到非常不以為然。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- 小甜甜怎麼了？竟把MP鼓鼓操到腿軟
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 板橋大遠百 韓流炒熱秋節氣氛
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 公民團體：沒肉的骨頭還啃得如此高興
- 紐約地途》越夜越美麗的紐約夜景
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯
- iPhone7正式發表 10大亮點報你知
- 外配父母來台定居 移民署專案處理
- 新竹六家農民直銷站開幕 菜籃族多一處選擇
- 吳宗憲KID哭哭！ 《玩很大》再度槓龜金鐘
- 回應林萬億 全教總：分區說明和國是會議不缺席
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- LOL世界賽代表隊將出征 小英現身力挺
- iPhone 7 傳16日開賣
- 窈窕正妹竟是近百公斤恐龍妹！1人演3角釣科技新貴
- 魏德聖等獲聘文化會報委員
- 錦榮注意！Jolin會超級粉絲 牽手抱抱全給了
- 蘋果商店將售超級瑪利歐遊戲App
- 老父靈堂前哭太大聲？ 妻兒、親戚打成一團
- 降低出血副作用 「抗凝血」新藥健保給付
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 中職》手臂無異狀 羅錦龍可能本月回一軍
- 聯電執行長顏博文 獲頒SEMI傑出領袖獎
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 經濟壓力大？黑人竟轉業開麵店又包工程
- 「聯合國愛心媽媽」詐百萬 判2年半
- 新社彈藥庫禁建範圍 將縮減
- MiLB》季後賽首戰 胡智為7.2局無失分
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 罰不怕！冶煉廠偷排黑煙廢氣2個月2度被罰
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
- 打造大王船 金唐殿取（舟參）
標題：原民博館重新選址 蕭美琴：不應脫離原鄉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email