年省8.7億！政院砍多數退休公教三節獎金

2016-09-08 14:23

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府決定改革退休公教三節慰問金的發放，行政院長林全今天中午與民進黨立委舉行便當會後決定，從明年開始，月退金在2萬5千元以上的退休公務員、退休教師及退休政務人員，將停發每年6千元的三節慰問金，但為體恤最弱勢的技工、工友部分，則全部繼續發放，預估此一決策每年將可節省國庫8.7億元。

林全在會中認為，有關三節慰問金的調整，是政府的「改革」，政院要大砍絕大多數的退休公教人員三節慰問金引發矚目，民進黨立院黨團幹事長吳秉叡在會後表示，過去三節在春節、端午、中秋，對於退休公務員與退休教師都有發各2千元慰問金，昨會議決定要做改變，由於今年中秋節將屆，今年中秋照樣領取慰問金。

吳秉叡表示，明年春節起，退休公務人員領取人數從8萬8088人減少為1萬3489人，經費從4.7億元縮減為8100萬元；退休教育人員領取人數從8萬2395人減少為924人，經費從4.8億元減少為554萬元。

他表示，原本1年要發放11.6億，制度變革後僅要發放2.9億元，可以節省8.7億元

行政院長林全在日前九三軍公教人員上街頭遊行抗議前夕，核定105年的退休軍公教年終慰問金發給對象，仍維持月退休金基準數額為2萬5千元以下，引發矚目，政院今天則做上述決定。