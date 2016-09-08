政院通過電信詐欺納組織犯罪 將從重量刑

政院通過，未來電信詐騙案將列組織犯罪。（資料照，記者楊政郡攝）

2016-09-08 13:34

〔記者李欣芳／台北報導〕近來電信詐欺犯罪情形嚴重，行政院院會今天通過「組織犯罪防制條例修正草案」，組織犯罪的定義將重新定義，將電信詐欺納入組織犯罪，且無論主嫌從犯均納入組織犯罪定義，未來犯罪量刑將從重量刑，處逾5年有期徒刑之罪，台灣嫌犯在國際上的電信詐欺也將受此規範。

行政院長林全在院會中表示，此案送請立法院審議後，請法務部、內政部積極與立法院各朝野黨團溝通，尋求支持，早日完成修法程序。

法務部表示，為因應犯罪組織活動多樣化的趨勢，特別是近來國人涉及跨境電信詐欺犯罪情形嚴重，引起社會大眾重視，必須有效予以處罰。期盼經由這次的修法，使犯罪組織定義更為明確，可將此類犯罪組織予以嚴懲，以回應人民的期待。

根據政院通過的修法，未來電信詐欺的主嫌，除將從重量刑外，得併科最高1億元罰金。