| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠 東北部雨勢變大 7縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

政院通過電信詐欺納組織犯罪 將從重量刑

政院通過，未來電信詐騙案將列組織犯罪。（資料照，記者楊政郡攝）

2016-09-08  13:34

〔記者李欣芳／台北報導〕近來電信詐欺犯罪情形嚴重，行政院院會今天通過「組織犯罪防制條例修正草案」，組織犯罪的定義將重新定義，將電信詐欺納入組織犯罪，且無論主嫌從犯均納入組織犯罪定義，未來犯罪量刑將從重量刑，處逾5年有期徒刑之罪，台灣嫌犯在國際上的電信詐欺也將受此規範。

行政院長林全在院會中表示，此案送請立法院審議後，請法務部、內政部積極與立法院各朝野黨團溝通，尋求支持，早日完成修法程序。

法務部表示，為因應犯罪組織活動多樣化的趨勢，特別是近來國人涉及跨境電信詐欺犯罪情形嚴重，引起社會大眾重視，必須有效予以處罰。期盼經由這次的修法，使犯罪組織定義更為明確，可將此類犯罪組織予以嚴懲，以回應人民的期待。

根據政院通過的修法，未來電信詐欺的主嫌，除將從重量刑外，得併科最高1億元罰金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 組織犯罪 組織犯罪防制條例 電信詐騙
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：政院通過電信詐欺納組織犯罪 將從重量刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.