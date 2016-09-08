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新任駐加拿大大使龔中誠抵渥太華 僑領熱烈歡迎

2016-09-08  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕新任駐加拿大大使龔中誠夫婦於當地時間6日下午抵達渥太華履新，駐加拿大代表處官員和僑領在機場熱情迎接。

綜合媒體報導，龔中誠表示過去曾駐溫哥華辦事處處長1年3個月，對加拿大印象深刻，這次有機會到加拿大首都渥太華服務，感覺非常榮幸。

龔中誠也說，加拿大重視和崇尚多元文化，重視民主、自由，和中華民國有相同的理念。希望和同仁以及僑界共同努力，使台灣和加拿大的關係向更好的方向發展。

龔中誠畢業於國立政治大學外交系、擁有美國喬治華盛頓大學國際關係碩士學位。在出任駐加代表前，曾任外交部領事事務局局長、駐洛杉磯辦事處處長、駐溫哥華辦事處處長、外交部北美司副司長、外交部總務司副司長等職。

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  • 新任駐加拿大大使龔中誠於當地時間6日下午抵達渥太華履新。（圖擷自內政部移民署網站）

    新任駐加拿大大使龔中誠於當地時間6日下午抵達渥太華履新。（圖擷自內政部移民署網站）

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