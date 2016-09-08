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年金改革目標 年改會：永續、公平、正義

2016-09-08  13:22

〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會今將召開第12次會議，討論年金改革的目標與方向，以及未來進入實質討論後的議題排序。年改會揭示，於年金改革將達永續、公平、正義等三大目標。

年改會的會議資料比較OECD、歐盟、世紀銀行、英國、日本、韓國、德國、瑞典等國際社會的年金改革經驗指出，這次年金改革的目標，是要讓不分軍、公、教、勞、農及國民皆享有老年經濟安全的保障；將朝永續、公平、正義等三大目標邁進。

改革原則包括，健全財務制度，永續發展社會保障；拉近給付水準，俾利促進社會團結；合理分擔保費，創造勞資政三贏；局部整合制度，期使分立但保障一致。

由此可見，退休待遇過於優渥的已退者，勢必會受到影響；不會有所謂的「信賴保護、不溯及既往」等原則。

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標題：年金改革目標 年改會：永續、公平、正義


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