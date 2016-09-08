蔡英文見國內外半導體業者 籲勇敢投資台灣

2016-09-08 12:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「2016國際半導體展（SEMICON Taiwan）」日前於台灣圓滿結束，總統蔡英文今天接見國際半導體產業協會及台灣半導體產業協會董監事和國內半導體大老，蔡英文致詞時表示，政府會做最好的準備，也邀請大家勇敢投資，一起參與台灣新一波的經濟發展。

今天的出席人士包括，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨鈺創董事長盧超群、國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長麥奎克（Denny McGuirk）、國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸。

聯華電子執行長顏博文、日月光董事長張虔生與營運長吳田玉、南亞科技總經理李培瑛、科林研發總裁安提思（Martin Anstice）、力晶科技總經理王其國、漢民科技副董事長林淑玲、東京威力科創董事長常石哲男、美商英特格總裁兼執行長羅伊（Bertrand Loy）、亞舍立科技董事長兼執行長布瑪（Mary G. Puma）、迪恩士半導體董事長暨總裁須原忠浩、科林研發亞太區總裁廖振隆。