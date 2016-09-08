觀光業遊行背後原因？ 呂秋遠用「魯蛇由來」告訴你
2016-09-08 13:38
律師呂秋遠於臉書發文，舉出春秋時代，管仲為併魯國而使出的謀策，與目前中客縮減、部分觀光業者大吐苦水之事不謀而合。遊行示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中客團來台縮減，部分觀光業者營運受到影響，昨宣布將在九月十二日發起「百萬觀光產業自救大遊行」，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。對此，律師呂秋遠在臉書發文，以一篇「魯蛇的由來」暗諷目前中客減縮、部分觀光業者大吐苦水的情況實屬中方政治操作，在幾千年前中國歷史上就曾發生過了。
呂秋遠表示，這個故事發生在春秋時代，有兩個國家分別為齊國與魯國，當時齊國由管仲掌政，一心想輔佐齊桓公稱霸天下。齊國當時的臨國「小魯」，國雖小但很難征服，於是管仲就推出一策，先從齊桓公開始舉國改用魯國出產的布料，導致魯國國民一窩蜂的改行織布，完全不事生產。
呂秋遠指出，管仲的下一步則是以重金收購魯布，這時魯國的君王魯莊公大喜，因為稅收大好，國庫飽滿，也開始鼓勵小魯們努力織縞。「小魯們見錢眼開，大魯開心收稅，全國皆魯，皆大歡喜。」
呂秋遠寫道，但一年後，管仲突然下令封閉關卡，不讓魯布進入齊國，同時也要求全國上下改穿齊國出產的布衣，此時，魯國一片恐慌，因為全國上下沒人從事生產，「失業率飆高，鳳梨酥沒人買，手搖杯營業額掉5成」。由於沒人耕種，魯國嚴重缺糧，大魯只好派人去向齊國買糧，這時管仲便大幅提高糧價，最後大魯只好求和，簽訂條約同意附庸齊國，「大魯小魯都變成魯蛇了」，這就是「魯蛇的由來」。
呂秋遠文末寫道，這故事告訴我們，中國人幾千年來玩的計謀都是一樣的，暗指從這短短5分鐘的故事，可以看出此次912觀光業大遊行背後的來龍去脈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 陳威仁任台塑顧問 被質疑違旋轉門條款
- 涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 銀髮族要上學 舊新光國小變長青學苑
- 寶纈禪寺捐復康巴士 新北第400輛
- 「聯合國愛心媽媽」詐百萬 判2年半
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 中職》太濕了！統一與兄弟連2場宣佈延賽
- MLB》建仔搭檔培瑞茲 手傷無礙週末歸隊
- 胖了15年 10個月瘦30公斤變型男
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 低壓籠罩天氣不穩 降雨持續到下週三
- 特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠
- 蘋果推出iPhone 7 和iPhone 7 Plus
- 教會前燒紙錢 現場汽油味濃
- 曾把人塞冰箱 一中香腸王也被恐嚇塞冰箱
- 反對興建豬糞尿處理廠 壯圍鄉民群起抗議
- 高雄永安「失戀有藥醫」公園 將覓地重建
- 長照2.0重居家照護 衛福部：不影響機構業者經營
- 偏鄉小校琴聲悠揚 華山國小獲贈大、小提琴
- 11歲就當日本國家隊員...中國網友也超愛福原愛
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 他相差1分鐘被開2張交通罰單…
- 快速取貨櫃設有3種溫度 北捷108站全數啟用
- 09/08 各報重點新聞一覽
- 台灣「紡織矽谷」洽談會 國際買主趨之若鶩
- 彰化醫界「插旗挺縣府」盼拒發展延許可證給台化
- MiLB》季後賽首戰 胡智為7.2局無失分
- 豪雨沖刷地基 這處山間的土地公廟快塌了…
- 台灣男生過半不愛帶套 原因有這些...
- 台郡8月營收月增30.95%、臻鼎21.98%
- 冠軍住總統套房 耐斯王子飯店登高賽報名
- 蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
- 台南安中路每雨必淹 市府：10月底完成側溝改善
- 掩護非法處理廢棄物 土置場超臭
- 逾2萬公幼娃娃 天天吃有機菜
- 自由廣場》香港選舉對台灣青年的啟示
- 基本工資今審議 ７大工商團體 至少５大缺席
- 美網》詹詠然混雙失利 連3年4強抱憾止步
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：觀光業遊行背後原因？ 呂秋遠用「魯蛇由來」告訴你
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分