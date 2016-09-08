觀光業遊行背後原因？ 呂秋遠用「魯蛇由來」告訴你

律師呂秋遠於臉書發文，舉出春秋時代，管仲為併魯國而使出的謀策，與目前中客縮減、部分觀光業者大吐苦水之事不謀而合。遊行示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-08 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕中客團來台縮減，部分觀光業者營運受到影響，昨宣布將在九月十二日發起「百萬觀光產業自救大遊行」，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。對此，律師呂秋遠在臉書發文，以一篇「魯蛇的由來」暗諷目前中客減縮、部分觀光業者大吐苦水的情況實屬中方政治操作，在幾千年前中國歷史上就曾發生過了。

呂秋遠表示，這個故事發生在春秋時代，有兩個國家分別為齊國與魯國，當時齊國由管仲掌政，一心想輔佐齊桓公稱霸天下。齊國當時的臨國「小魯」，國雖小但很難征服，於是管仲就推出一策，先從齊桓公開始舉國改用魯國出產的布料，導致魯國國民一窩蜂的改行織布，完全不事生產。

呂秋遠指出，管仲的下一步則是以重金收購魯布，這時魯國的君王魯莊公大喜，因為稅收大好，國庫飽滿，也開始鼓勵小魯們努力織縞。「小魯們見錢眼開，大魯開心收稅，全國皆魯，皆大歡喜。」

呂秋遠寫道，但一年後，管仲突然下令封閉關卡，不讓魯布進入齊國，同時也要求全國上下改穿齊國出產的布衣，此時，魯國一片恐慌，因為全國上下沒人從事生產，「失業率飆高，鳳梨酥沒人買，手搖杯營業額掉5成」。由於沒人耕種，魯國嚴重缺糧，大魯只好派人去向齊國買糧，這時管仲便大幅提高糧價，最後大魯只好求和，簽訂條約同意附庸齊國，「大魯小魯都變成魯蛇了」，這就是「魯蛇的由來」。

呂秋遠文末寫道，這故事告訴我們，中國人幾千年來玩的計謀都是一樣的，暗指從這短短5分鐘的故事，可以看出此次912觀光業大遊行背後的來龍去脈。