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與史瓦濟蘭王儲互動 馬想提醒他爸練伏地挺身

2016-09-08  12:21

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午應邀參加實踐大學一０五學年度第一學期境外生新生開學典禮，除發表簡單致詞，並與在場外籍學生互動對話，馬英九提到法、德兩國雖然在二次大戰前，戰爭打了一百年，但二戰後從大規模交換學生，到後來促成歐盟整合，證明交換學生是促進和平的方法，畢竟年輕人如果能在早年開始交朋友，會對一生影響很大，因此他希望海峽兩岸的學生也能儘早建立友誼基礎，對兩岸長久的和平會有幫助。

其中有一名學生是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世之子、王儲班柯希，他詢問馬英九過去到訪史瓦濟蘭的經驗，馬英九提及當初與恩史瓦帝比賽伏地挺身，而且自己做得比恩史瓦帝快，他還說，班柯希來台灣的任務就是要請更多的史瓦濟蘭學生來台，他並請班柯希代為致意，提醒恩史瓦帝要持續練習伏地挺身，引起現場一陣笑聲。

一位來自中國浙江省的陸生打算在台灣做公益，馬英九鼓勵他可以捐血，「希望你一起加入，讓兩岸血脈相連」，他並強調台灣是全世界捐血率最高的國家。

馬英九表示，八年前他剛就任總統時，在台中生只有八百多人，到了去年已達四萬多人，增加約五十倍，他很高興大部分的中生都能適應，與台灣學生交朋友，去年他與中國國家主席習近平見面還特別提及，自己很高興看到台灣學生與中國學生在一起辯論、學習、競爭，他告訴在場的中生，要儘量融入台灣社會，還要大家放心，因為台灣社會是友善、開放的。

一位剛來台灣的日本學生問馬英九，如何在台灣生活？他說，台灣人都很友善，經常外國人問路，聽不懂，就會乾脆騎摩托車直接帶人到目的地，而且在台灣遺失東西，很容易就找會到，過去就有日本人在台灣掉手機，六個月後收到寄來的手機。

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  • 前總統馬英九（右）8日出席實踐大學國際生和大陸生開學典禮致詞，並與史瓦濟蘭王子班柯西（左）等學生QA互動。（記者簡榮豐攝）

    前總統馬英九（右）8日出席實踐大學國際生和大陸生開學典禮致詞，並與史瓦濟蘭王子班柯西（左）等學生QA互動。（記者簡榮豐攝）

  • 前總統馬英九出席實踐大學國際生和中國學生開學典禮致詞，並與國際及中國學生QA互動。（記者簡榮豐攝）

    前總統馬英九出席實踐大學國際生和中國學生開學典禮致詞，並與國際及中國學生QA互動。（記者簡榮豐攝）

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