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亞洲矽谷方案 政院今拍板通過

2016-09-08  12:12

〔記者李欣芳／台北報導〕爭議多時的「亞洲．矽谷推動方案」，行政院院會今天正式拍板通過，以推動物聯網產業創新研發、強化創新創業生態系為二大主軸，目標擬推動100家企業在台設創新研發中心，並協助新創事業成功，盼能吸引IBM、思科等國際級企業至少2家以上來台投資，使物聯網成我國下一個兆元產業。

國發會副主委龔明鑫在院會後表示，「亞洲．矽谷推動方案」主要內容是要以鏈結亞洲、連結、連結矽谷、創新台灣為主要內容，其推動的四大策略包括體現矽谷精神，強化鏈結亞洲，健全創新創業生態系；連結矽谷等國際研發能量建立創新研發基地；軟硬互補，提升軟實力建構物聯網完整供應鏈；網實群聚，提供創新創業與智慧化多元示範場域。

行政院力推五大創新產業拼經濟，要帶動台灣經濟的轉型與升級，一度引發高度爭論的亞洲矽谷推動方案，經閣揆林全親自與新創圈溝通，準政務委員唐鳳也私下協助行政院與新創圈對話，終於化解疑慮，完成整合。

林全在院會中表示，「亞洲．矽谷推動方案」是蔡總統五大創新產業之中很重要的方案，其中桃園市是最具最有潛力的發展這個方案的地方，希望未來能以桃園做為表率，如成功推動，對創新產業聚落的匯集及留才有幫助。

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  • 國發會副主委龔明鑫在院會後表示，「亞洲．矽谷推動方案」主要內容是要以鏈結亞洲、連結、連結矽谷、創新台灣為主要內容，其推動的四大策略包括體現矽谷精神，強化鏈結亞洲，健全創新創業生態系。（資料照，記者陳梅英攝）

    國發會副主委龔明鑫在院會後表示，「亞洲．矽谷推動方案」主要內容是要以鏈結亞洲、連結、連結矽谷、創新台灣為主要內容，其推動的四大策略包括體現矽谷精神，強化鏈結亞洲，健全創新創業生態系。（資料照，記者陳梅英攝）

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