原博館重新選址挨批髮夾彎 原民會駁斥
［記者吳柏緯／台北報導］行政院原本核定「國立原住民族博物館」座落在新北市，不過近期原民會卻重新啟動選址作業、重新評選，令新北市大為不滿，批評決策髮夾彎。原民會主委夷將‧拔路兒表示，暫緩執行是在前主委林江義任內決定，且不分藍綠立委皆有要求重選，加上先前的選址過程有可改進之處，因此在多方考量後才重辦選址評估。
夷將‧拔路兒指出，由於不少縣市對於原博館的設立表達高度興趣，加上馬政府時期所辦理的選址工作引起外界的質疑，因此上任之後就立刻翻閱相關的資料，了解實際情形。
夷將‧拔路兒表示，根據資料記載，在原博館進入綜合規劃前，今年3月16日時，前原民會主委林江義就以「各縣市希望能夠再審慎評估」為由，暫緩執行，而時任行政院長張善政也接受了這個提案。
今年6月2日，立法院內政委員會有五名委員提案，希望能夠在納入界專家學者的前提下，重新進行選址評估。夷將‧拔路兒表示，原民會尊重委員會的決議，加上許多縣市仍積極爭取，因此才決定重新辦理選址評估。
民進黨立委Kolas在擔任桃園市原住民族行政局局長任內，曾積極爭取原博館設立在桃園。對於選址過程的疑雲，Kolas有深切感受，因此她認為重新選址是應該的。
Kolas表示，去年2月時，當時的規劃團隊到桃園研商原博館設立事宜時，桃園市就已經表達出強烈的意願，甚至主動表示，願意提供桃園捷運A10與A17周邊的土地當作原博館的基地，其中A17周邊的土地超過10公頃，遠高於原民會要求的4-5公頃。
然而審查工作開始進行後，包含前主委林江義在內，原博館的規劃團隊都沒有到桃園實地現勘，甚至連市長鄭文燦想親自拜會林江義都吃了閉門羹。
Kolas指出，去年10月市府收到原民會的回應，表示書面審查工作仍持續進行，然而沒多久就宣布原博館將落腳於新北市。Kolas表示，當時政府完全不公開任何選址的過程與資訊，加上新北市是藍營的執政縣市，而且朱立倫同時也是當時國民黨的總統候選人，馬政府此舉，做球給朱立倫的意圖明顯。
Kolas強調，社會大眾要求的是一個公平、透明的遴選機制，結果才得以服人。「如果這次重新選址能夠公平公正，即便最後仍選擇新北市，大家也會心服口服。」
目前重新選址的現場勘驗正在進行當中，夷將‧拔路兒表示這次的重新選址將交由7位專家學者組成的委員會負責，委員的專業背景橫跨博物館學、原住民文化、交通運輸與都市規劃。從現勘到評分都會交由委員會主責，希望在本月會勘完後，下個月就能做出決定。
根據原民會規劃，整個原博館的計畫約6至7年方可完成。若順利於明年展開，最快2023年至2024年就能夠與國人見面。
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