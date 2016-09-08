中生想獻出第一次捐血經驗 馬英九：讓兩岸血脈相連

現場有一位中生問馬英九在台灣哪邊可以捐血，馬英九回應：「希望你一起加入，讓兩岸血脈相連。」（記者簡榮豐攝）

2016-09-08 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天受邀參加實踐大學境外生開學典禮，為現場來自27國、200多位國際生致詞，現場有一位中生問馬英九在台灣哪邊可以捐血，馬英九笑說：「希望你一起加入，讓兩岸血脈相連。」

一名來自浙江、目前就讀媒體設計學系的大一新生表示自己從小就參加紅十字會，來台灣後想嘗試當義工，尤其想把第一次捐血經驗獻給台灣。

根據《蘋果日報》報導，馬英九對此表示：「這我蠻有經驗的。」並詳細解說捐血中心位置及捐血流程，表示自己過去捐血188次，台灣也有8%民眾有捐血，最後則對這位中生說：「希望你加入，讓兩岸血脈相連。」