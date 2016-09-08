藍營質疑林佳龍違法助選 中市選委會否認

2016-09-08 11:46

〔記者張菁雅／台中報導〕彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選已分別在7、8月完成，台中市議會國民黨團今天召開記者會，抨擊台中市長林佳龍當時兼任台中市選委會主委，卻幫民進黨候選人站台，明顯違反「公職人員選舉罷免法」，要求選委會徹查重罰。

國民黨團書記長楊正中議員指出，根據選罷法第45條規定，各級選委會的選務人員於選舉公告發布後不得有助選行為；同法第110條，違反上述規定罰則為10萬至100萬元不等。國民黨團接獲檢舉，林佳龍於今年3月8日至8月10日擔任台中選委會主委，卻在7月22日到田尾鄉陪民進黨候選人陳孟杰掃街，8月7日也到花蓮市為民進黨候選人張美慧站台，明顯違法。

議員李中、黃馨慧、陳政顯也說，林佳龍知法犯法，視法律為無物，會如此「靠勢」，因為台中市歸他管，選委會能奈他何，如果台中市選委會不依法開罰，國民黨團將北上中選會檢舉。

台中市選委會總幹事盧政遠對此表示，林佳龍今年7月13日已表達辭去選委會主委的意願，該會隨即向中選會進行公文核備作業，故應以7月13日為不擔任主委的日期，後續僅為公文核備程序。至於林佳龍在彰化、花蓮等縣市的助選，屬主委「職務管轄外」的行為，無違法問題。

台中市政府新聞局長卓冠廷也表示，林佳龍在擔任選委會主委期間，從未以職權輔選或影響台中選舉，由於他是民進黨員，更是民進黨中常委，利用休假替其他縣市同黨候選人助選，不但符合政黨政治精神，也沒有違反「行政中立法」，希望外界不要無限上綱。