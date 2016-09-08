| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷 「特技之父」李棠華逝世 享耆壽91歲 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

向星雲請益大巨蛋？柯：多少會改變想法

2016-09-08  11:34

〔記者郭安家／台北報導〕原本台北市長柯文哲將宣布遠雄終止大巨蛋契約，但今早柯轉念，宣布暫不終止契約。外傳柯上週拜訪星雲法師，也請教大巨蛋議題。對此，柯文哲證實與星雲見面，不願多談是否談及大巨蛋，但柯說，他向星雲坦言自己有一個缺點「貢高我慢」（驕傲自大），問星雲該怎麼辦呢？星雲回應他「何不管你自己本來面目就好。」

柯文哲說，兩週前有去高雄拜訪星雲法師，滿有趣的，星雲問他讀金剛經心得，他回應就是最後一句話「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，不料，星雲法師反問「那如果是一切無為法呢？」當時令他就愣在那裡；其實星雲法師滿有趣的，有些多少聽一聽，多少會改變想法。

相關影音

廣告
  • 針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

    針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 星雲 柯文哲 遠雄 金剛經
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：向星雲請益大巨蛋？柯：多少會改變想法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.