向星雲請益大巨蛋？柯：多少會改變想法

2016-09-08 11:34

〔記者郭安家／台北報導〕原本台北市長柯文哲將宣布遠雄終止大巨蛋契約，但今早柯轉念，宣布暫不終止契約。外傳柯上週拜訪星雲法師，也請教大巨蛋議題。對此，柯文哲證實與星雲見面，不願多談是否談及大巨蛋，但柯說，他向星雲坦言自己有一個缺點「貢高我慢」（驕傲自大），問星雲該怎麼辦呢？星雲回應他「何不管你自己本來面目就好。」

柯文哲說，兩週前有去高雄拜訪星雲法師，滿有趣的，星雲問他讀金剛經心得，他回應就是最後一句話「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，不料，星雲法師反問「那如果是一切無為法呢？」當時令他就愣在那裡；其實星雲法師滿有趣的，有些多少聽一聽，多少會改變想法。

相關影音