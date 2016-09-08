| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷 「特技之父」李棠華逝世 享耆壽91歲 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

郝辦批大巨蛋鬧劇 柯反擊：當年6天速審建照

2016-09-08  11:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早宣布，暫時不終止大巨蛋契約，但媒體也詢問前台北市長郝龍斌辦公室質疑這是一場鬧劇！對此，柯文哲回應，還會持續觀察大巨蛋後續，今天暫時沒有辦法終止契約，但準備好了，他有那個決心，遠雄最後一刻改變態度，也是因為發現市府解約影片都準備好了，所以再給他（遠雄董事長趙藤雄）一個機會。

柯文哲表示，他要再聲明今天這些問題不是他造成的，接著評當時大巨蛋建照，從營建署台灣建築中心性能審查，到都評（台北市都市設計審議）、環評，可以在6天內全部做完，中華民國甚麼時候效率這麼高？柯說，算了，今天是解決問題，不是製造問題，大巨蛋是過去十幾年累積問題，他在這爛攤子下設法解決掉問題。

廣告
  • 針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

    針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲 遠雄 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：郝辦批大巨蛋鬧劇 柯反擊：當年6天速審建照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.