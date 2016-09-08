郝辦批大巨蛋鬧劇 柯反擊：當年6天速審建照

2016-09-08 11:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早宣布，暫時不終止大巨蛋契約，但媒體也詢問前台北市長郝龍斌辦公室質疑這是一場鬧劇！對此，柯文哲回應，還會持續觀察大巨蛋後續，今天暫時沒有辦法終止契約，但準備好了，他有那個決心，遠雄最後一刻改變態度，也是因為發現市府解約影片都準備好了，所以再給他（遠雄董事長趙藤雄）一個機會。

柯文哲表示，他要再聲明今天這些問題不是他造成的，接著評當時大巨蛋建照，從營建署台灣建築中心性能審查，到都評（台北市都市設計審議）、環評，可以在6天內全部做完，中華民國甚麼時候效率這麼高？柯說，算了，今天是解決問題，不是製造問題，大巨蛋是過去十幾年累積問題，他在這爛攤子下設法解決掉問題。