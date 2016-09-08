給遠雄機會背信市民？ 柯P：仍保留解約權利
2016-09-08 11:13
〔記者鍾泓良／新北報導〕大巨蛋大限到期，台北市長柯文哲宣布市府保留大巨蛋終止契約權利，媒體提問，市府6月發函要求遠雄3個月內提出合理可行的趕工計畫，否則可能將終止契約，市府如今又給遠雄最後一個機會，卻違背自己提出的「最後通牒」的條件，是否也背信市民對市府的信任。柯文哲表示，今天只是暫停中止契約，解約程序都準備好了，再給他一個機會，「政治上還有政治成本，我們希望用最小的成本解決這件事情。」
副市長鄧家基表示，遠雄如果隨時不按照契約跟監督方案，那麼市府都會中止契約，但對於遠雄必須何時、改善到甚麼程度，鄧並沒有具體回應。
法務局長楊芳玲表示，6月發的函效力還存在，終止合約的權利還在，只是暫時不去行使。她強調，暫時不去行使的理由當然跟遠雄昨天公開承諾要按照法規程序具續改善，雖然遠雄還沒有具體改善行動，但既然有意願改善，「那我們就先聽其言，後續當然更慎重『觀其行』。」
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