| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚險！新北林口公車、水泥車擦撞 14乘客輕傷 「特技之父」李棠華逝世 享耆壽91歲 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

給遠雄機會背信市民？ 柯P：仍保留解約權利

2016-09-08  11:13

〔記者鍾泓良／新北報導〕大巨蛋大限到期，台北市長柯文哲宣布市府保留大巨蛋終止契約權利，媒體提問，市府6月發函要求遠雄3個月內提出合理可行的趕工計畫，否則可能將終止契約，市府如今又給遠雄最後一個機會，卻違背自己提出的「最後通牒」的條件，是否也背信市民對市府的信任。柯文哲表示，今天只是暫停中止契約，解約程序都準備好了，再給他一個機會，「政治上還有政治成本，我們希望用最小的成本解決這件事情。」

副市長鄧家基表示，遠雄如果隨時不按照契約跟監督方案，那麼市府都會中止契約，但對於遠雄必須何時、改善到甚麼程度，鄧並沒有具體回應。

法務局長楊芳玲表示，6月發的函效力還存在，終止合約的權利還在，只是暫時不去行使。她強調，暫時不去行使的理由當然跟遠雄昨天公開承諾要按照法規程序具續改善，雖然遠雄還沒有具體改善行動，但既然有意願改善，「那我們就先聽其言，後續當然更慎重『觀其行』。」

相關影音

廣告
  • 針對大巨蛋案，台北市長柯文哲今舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

    針對大巨蛋案，台北市長柯文哲今舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲 遠雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：給遠雄機會背信市民？ 柯P：仍保留解約權利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.