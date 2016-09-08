找星雲法師「開釋」大巨蛋？柯P這麼說

2016-09-08 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，宣布大巨蛋不解約，但北市府保留終止契約權利，有媒體詢問，外傳柯有找星雲法師談大巨蛋問題，柯也坦承這件事！

媒體詢問柯文哲，外傳柯有找星雲大師談及大巨蛋問題？柯文哲回應，兩週前確實拜訪星雲法師，「滿有趣」，星雲還問他讀金剛經的心得。

柯文哲打趣說，星雲法師蠻有趣，「但有些話聽一聽多少會改變我們想法」。

至於巨蛋完成後是否能成世大運開幕場地？柯文哲強調，不能為了世大運便宜行事，設計圖隨便改，「我覺得是這樣，先不要想那個，依法按照程序做」，而柯也表示，他討厭每次選舉到了就要開工典禮，就像捷運要開工七次，「沒有那種事」。

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