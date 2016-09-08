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大巨蛋拖1年民調跌十幾趴 柯：市民贏就好

2016-09-08  11:02

〔記者郭安家／台北報導〕遠雄願照北市府規定進行大巨蛋建照審查，台北市長柯文哲今上午於市府記者會被媒體詢問北市府是否贏了？柯文哲坦言，素人從政應該還很多可以改善、做得更好，但大巨蛋公安有改善空間，他無法違背良心，大巨蛋拖了一多，他民調掉十幾趴，相信對遠雄也是很痛苦，所以不是誰贏問題，大巨蛋成為一個比較安全符合公平正義的巨蛋，市民贏了就好。

北市府大巨蛋解約小組將轉變為監督小組，副市長鄧家基表示，遠雄轉念轉變，過去拒絕不願進到法制程序，現在願意進入法定程序審查，未來公安保證是基礎，未來也將公開透明依法依約解決問題。

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  • 針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。大巨蛋拖1年、民調跌十幾趴，但他說：市民贏就好。（記者方賓照攝）

    針對大巨蛋案，台北市長柯文哲8日舉行記者會說明。大巨蛋拖1年、民調跌十幾趴，但他說：市民贏就好。（記者方賓照攝）

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