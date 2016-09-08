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資方2人出席 基本工資審議已達法定人數

上次審議會資方全數缺席，這次資方代表劉恆元（右）、曾寶祥（左）出席，已達開會法定人數。（記者劉信德攝）

2016-09-08  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕基本工資審議委員會上次7月26日召開，資方7席全部缺席，今天上午召開第2次審議會討論基本工資月薪及時薪調整，今有2名資方出席，已達法定人數，會議主席勞動部長郭芳煜宣布開會。

基本工資審議委員會共有21名委員，包括勞方與資方團體代表各7人，其餘為官方及學者專家，並由勞動部長擔任主席。只要出席達一半人數即可開會，今天有資方2名代表出席，其他包括勞方等所有代表共14位全部出席。也就是21人中只有5人缺席，16人出席。

工資審議會7月26日召開時，資方7席委員全數缺席，今天則是到開會前一刻，工業區廠商聯合總會理事曾寶祥和商業總會副秘書長劉恆元才先後入座，引起一陣騷動。

曾寶祥表示，出席會議是希望透過不斷溝通的管道、不同形式來談，希望創造勞資雙贏的局面。並呼籲資方不要因抗議拒不見面，這樣「當家的沒辦法處理事情」。

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相關關鍵字： 勞動部 勞資 基本工資審議 基本工資審議委員會
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