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趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋

台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，保留大巨蛋終止契約權利，要遠雄依法、按程序施工。（記者鍾泓良攝）

2016-09-08  10:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午開記者會宣布大巨蛋「保留大巨蛋終止契約的權利」，媒體詢問若遠雄趕工完畢，大巨蛋仍會成為世大運開閉幕場地？柯文哲表示，世大運離這現在不到1年，不要因為世大運又便宜行事趕工，遠雄需依法按程序施作，他討厭選舉到了又舉辦開工典禮，就像捷運線工程可以開工7次。

柯文哲說，他也想通一件事情，當時遠雄用世大運當幌子做一大堆藉口，不按圖施工，他認為還是要建立依法行政的政治文化，也許過去有些建築一邊改一邊修，接著報竣工申請變更，但不能逃生梯都不見。他說，希望將重要觀念傳達給台灣社會及市民，就是依法行政。

媒體質疑柯文哲曾說遠雄須於今天完成大巨蛋建照變更，如今是否放水？柯文哲說，再給遠雄機會，不是放棄終止契約，是保留終止契約權利。至於遠雄改善期限？柯說，有些審查不適北市府控制 相信會遠雄按照公安審查標準。

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