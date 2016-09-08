巨蛋案被郝龍斌酸「鬧劇」 柯P用這話反諷回去！

2016-09-08 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕北市府今天上午針對大巨蛋召開「臺北文化體育園區BOT案記者會」，在媒體詢問北市長柯文哲這些問題時，柯卻顯得相當無奈...。

媒體詢問，市長曾說過大巨蛋是否解約社會都會有不同聲音，現在有個聲音是柯的舉動是「贏了面子輸了裡子」？柯文哲回應，大巨蛋後續還在觀察，今天只是暫時未終止契約，「其實我們都已經準備好了，我有那個決心，不聽話還是會終止」；柯表示，遠雄會選擇最後一刻改變態度，是發現「北市府都已經準備好了，而且連影片都拍了、準備終止契約，他才願意改變，所以才會給他機會」。

媒體也追問柯P，前市長郝龍斌認為這是場鬧劇一事，柯強調，這些問題不是我們造成的，「若當時....，算了，一個從台電中心性能審查到都評、環評，可以在6天內全部走完？中華民國政府效率什麼時候這麼高？」

柯P感慨，今天我們是解決問題，我們在這爛攤上解決問題，所以我也不想在這多做回應。