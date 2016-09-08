男毒癮發作又缺錢 假消費真打劫檳榔攤

2016-09-08 10:30

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區43歲吳姓毒蟲，日前因缺錢買毒，又無正當工作，他竟佯裝成顧客到新北市泰山區楓江路的檳榔攤消費，趁著陳姓檳榔西施轉身拿飲品時趁隙洗劫收銀機內1萬多元財物，警方經連日追查，昨日晚間7時許將他逮捕到案，經查，吳嫌疑似利用同樣手法洗劫多間檳榔攤，目前正擴大清查中。

據了解，有毒品等多項前科的吳男，目前無業，其因染上吸毒惡習，時常日不敷出；本月4日，他因毒癮發作又缺錢買毒，下午4時許，他佯裝成顧客到泰山區某檳榔攤消費，向陳姓檳榔西施謊稱要購買10瓶啤酒，隨後趁著對方轉身拿取商品時，他趁隙洗劫收銀機內的現金，陳女發現後急忙上前阻止並大聲呼救，但吳嫌因體格壯碩，輕而易舉甩開陳女糾纏，隨即帶著1萬多元贓款騎車逃逸。

警方表示，吳嫌犯案後為躲避警方追查，逃跑路線皆選擇小巷弄，且刻意繞路，過程中還不忘變裝，藉以誤導警方辦案；警方循線追緝，昨日晚間7時許在迴龍醫院發現其行蹤，吳嫌一度拒捕，與警方扭打在地，但最後仍不敵優勢警力，在其身上搜出部分贓款及海洛因毒品。

偵訊時吳男供稱因缺錢買毒才會犯案，犯案後得知有熟識的友人住院，他才假借看護知名躲匿在醫院內，警方訊後依搶奪、毒品罪嫌將他移送法辦，後續將擴大清查有無涉及其他案件。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音