「合約簽成那樣子...」 柯文哲坦承已做好終止契約準備
2016-09-08 10:39
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，表示大巨蛋不解約，北市府保留終止契約權利，被問到是否考慮過「拆蛋」，柯文哲坦承，各種考慮都考慮過，但還是以最小成本來達到市民最大的權益。
柯文哲坦言，其實這次都已做好了終止契約的準備，包括法律財務工務部分，他說：「我連終止契約的影片都拍好了，我想遠雄是知道市府的態度才願意改正。」
隨後被問到是否考慮拆蛋，柯文哲坦承，各種考慮都考慮過，但還是以最小成本來達到市民最大的權益。柯文哲無奈地說：「大巨蛋蓋在那裡也不是我們造成的；大巨蛋量體那麼大也不是我們造成的；台北市政府花140億購地，開發權利金0、營運權利金0，交給財團開發這也不是我們造成的，甚至那個合約簽成那樣子，坦白講我們除了終止合約以外沒有其他辦法。」
柯文哲指出，大巨蛋合約絕對是不合理也不平等，他強調：「坦白講，作一個醫生市長，至少有一樣我是絕對不會退讓，公共安全。」
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