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大巨蛋爭議暫落幕 柯回應遠雄提4點結論

台北市大巨蛋。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-08  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北「大巨蛋」爭議暫落幕，遠雄昨天率先召開記者會，除了提出4項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，北市長柯文哲今天上午10時開記者會回應，提出4點結論。

柯文哲表示以下4點結論，第一，台北市政府樂見遠雄回應，願意依市府標準願意受相關單位審查。第二，遠雄承諾送交審查部分，市府期盼積極處理。第三、遠雄承諾向台北市都發局與環保局送件，完成法令程序與建造變更，北市府認為這證明過去台北市政府堅持依法行政是對的，也樂見遠雄踏出具有建設性的一步。第四、對照遠雄過往態度，市府捍衛主管機關的尊嚴和權益。

柯文哲表示，台北這個城市總是在衝突與挑戰中不斷前進，在發展中留下不少痛苦需要解決，面對遠雄大巨蛋的下一步，他願意承擔責任，縱然社會有不同聲音，但「不做決定才是最差決定」。

柯文哲強調將秉持堅持公安依法行政的最高指導原則，讓大巨蛋的命運從今天開始改變，且終止契約小組將成為大巨蛋監督小組。

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