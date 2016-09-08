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九八大限到期 柯文哲：大巨蛋保留終止契約權利

台北市大巨蛋。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-08  10:16

〔記者鍾泓良／新北報導〕北市府六月對大巨蛋下出最後通牒，要求遠雄在九月八日完成復工程序及提出趕工計畫，否則將解約。今天「九八大限」已到期，台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，表示大巨蛋不解約，保留終止契約權利，回歸應有的法律程序，但不表示未來遠雄不積極作為 北市府不會啟動終止契約

遠雄六日召開兩場記者會，提出七點聲明，強調遠雄將依照台北市政府法規的公安標準來研擬完成大巨蛋；昨天也提交建照第三次變更事宜同意書給北市府，讓副市長鄧家基作天召開記者會時連稱市府感受到遠雄退讓。

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  • 台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，表示大巨蛋不解約，保留終止契約權利，回歸應有的法律程序，但不表示未來遠雄不積極作為 北市府不會啟動終止契約。（記者鍾泓良攝）

    台北市長柯文哲今天上午召開「台北文化體育園區BOT案記者會」，表示大巨蛋不解約，保留終止契約權利，回歸應有的法律程序，但不表示未來遠雄不積極作為 北市府不會啟動終止契約。（記者鍾泓良攝）

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