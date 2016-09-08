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緊扣巨蛋公安！柯P：堅持市民安全、確保公平正義

大巨蛋。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-08  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北「大巨蛋」爭議未歇，遠雄昨天率先召開記者會，除了提出4項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，外界視為「妥協」；北市長柯文哲今天上午10時開記者會回應！

柯文哲表示，大巨蛋歷經3任市長，過程中有許多爭議，引起外界對大巨蛋質疑，大巨蛋有許多改進的地方，自他上任後，對他而言，政治不難、良心而已。

「捍衛公共安全！」柯文哲在記者會上強調巨蛋涉及工安的事情，強調北市府停工是合法的，他說，當市長前都是在醫院工作，看了那麼多生死，防災急救身為醫生市長的他，認為生命的重要性最重要，因此他堅持市民的安全、並確保公平正義，要求遠雄按照施工。

台北市副市長鄧家基昨針對遠雄回應召開記者會說，非常樂見遠雄的「退讓跟轉變」，北市府已收到遠雄送達的同意書，「表達將依相關主管的法令程序進行辦理」，遠雄具體、建設性回應，證明過去市府堅持依法行政的態度是合理的，市府已把相關內容委請律師團、局處研究。

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  • 台北「大巨蛋」爭議未歇，遠雄昨天率先召開記者會，除了提出4項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，外界視為「妥協」；北市長柯文哲今天上午10時開記者會回應！（資料照，記者廖振輝攝）

    台北「大巨蛋」爭議未歇，遠雄昨天率先召開記者會，除了提出4項承諾，並提交建照第三次變更事宜同意書，外界視為「妥協」；北市長柯文哲今天上午10時開記者會回應！（資料照，記者廖振輝攝）

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