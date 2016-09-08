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談大巨蛋案》柯文哲：政治不難，良心而已

大巨蛋。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-08  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與遠雄建設公司在大巨蛋議題將近一年紛爭，遠雄發言人昨表示，願意依照法規達到北市府的安全避難規格，並已送出改善方案。北市府今日召開記者會，台北市長柯文哲表示，大巨蛋這開發案有許多值得改善的地方，強調對自己來說該做什麼就做什麼、依法行政，強調：「政治不難，良心而已。」北市府與遠雄是合作關係而不是競爭關係。

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