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陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁

2016-09-08  10:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央社被疑立場不公及要記者拉業務等，董事長陳國祥在臉書上寫昔日衝撞威權的勇敢，卻遭立委陳其邁酸「看了以後、懷疑是否看走了眼﹖還以為是幫民主前輩鄭南榕開臉書粉絲專頁哩﹗陳董自吹自擂這一席話，堪稱經典業配文」。

陳國祥在臉書發文為自己辯解指出「四十年前，我還是學生時，在威權統治之下，為了爭取新聞自由，促進民主，我無畏無懼，奮勇衝撞體制。」還強調「於今，為了確保中央社的專業自主地位，抗拒他們遂行政治操控的圖謀，我誓死捍衛國家通訊社，全力抵禦他們對體制的衝撞！」

不過，陳其邁卻在臉書酸「陳國祥發文落落長，卻沒把話說清楚」，不過，卻講明白三件事：

一、陳董說「本社決定，自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。」請問，過去「協助」的內容為何？不正是「寫業配、拉廣告」？

二、陳董又說「考量成案原因、過程及金額，扣除成本後，核發比例上限不超過成案金額之10%為度」，記者只拿到10%，剩下10%去向是？

三、中央社身為國家通訊社，每年接受政府近三億元補助，報社採訪獎金逐年降低，行銷獎金卻暴漲，不僅有違常理，更違背新聞倫理。陳董說「為了確保中央社的專業自主地位，誓死捍衛國家通訊社」，但這幾年中央社早成了馬央社，現在竟還要記者拉廣告，搞業配。

陳其邁批陳國祥「玷污中央社這塊招牌、毀損專業自主地位的人，不就是你自己嗎？」

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  • 立委陳其邁（圖）狂酸中央社董事長陳國祥。（資料照，記者林正堃攝）

    立委陳其邁（圖）狂酸中央社董事長陳國祥。（資料照，記者林正堃攝）

  • 陳國祥臉書為自己辯護。（圖擷取自陳國祥臉書）

    陳國祥臉書為自己辯護。（圖擷取自陳國祥臉書）

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