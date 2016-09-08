| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 新港鄉清潔隊長 驚傳疑跳樓身亡 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

若還有50年時間 星雲法師：想當國民黨主席

2016-09-08  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕佛光山開山宗長星雲法師向來是各黨政治人物在選舉時必定拜會的重要人物之一。擁有國民黨黨籍的他，對國內政治情勢也想當關心，甚至還語出驚人地說，如果還有50年的時間，最想做的就是當國民黨主席。

星雲在接受媒體訪問時表示，如果還有50年時間弘法，最想做的就是當國民黨主席。他還提出黨內人才培育時間表，像是大學畢業後先從里長做起，30歲時選縣市議員、35歲選立委、40歲後選總統，強調黨主席若只重視黨產和權力，自然沒辦法帶領黨再度奮起。

根據《三立新聞》報導，前立法院長、資深立委王金平表示，由星雲來擔任黨主席的話，一定能夠獲得民心，黨也會非常興旺。王金平認為，星雲是希望黨內能夠團結一致，如果能夠做到的話，也就不必再聚集黨產。

廣告
  • 星雲表示，若還有50年弘法，最想當國民黨主席。（資料照，記者黃旭磊攝）

    星雲表示，若還有50年弘法，最想當國民黨主席。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佛光山 國民黨 星雲 王金平 黨產
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：若還有50年時間 星雲法師：想當國民黨主席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.