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若還有50年時間 星雲法師：想當國民黨主席
2016-09-08 09:49
〔即時新聞／綜合報導〕佛光山開山宗長星雲法師向來是各黨政治人物在選舉時必定拜會的重要人物之一。擁有國民黨黨籍的他，對國內政治情勢也想當關心，甚至還語出驚人地說，如果還有50年的時間，最想做的就是當國民黨主席。
星雲在接受媒體訪問時表示，如果還有50年時間弘法，最想做的就是當國民黨主席。他還提出黨內人才培育時間表，像是大學畢業後先從里長做起，30歲時選縣市議員、35歲選立委、40歲後選總統，強調黨主席若只重視黨產和權力，自然沒辦法帶領黨再度奮起。
根據《三立新聞》報導，前立法院長、資深立委王金平表示，由星雲來擔任黨主席的話，一定能夠獲得民心，黨也會非常興旺。王金平認為，星雲是希望黨內能夠團結一致，如果能夠做到的話，也就不必再聚集黨產。
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