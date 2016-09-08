宋楚瑜被北京打槍？民進黨：不需別人同意！
2016-09-08 08:46
傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜，擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會「特使」。資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕外傳總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜，擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會「特使」，不過昨有消息指出，宋被中國打槍，台灣政府面臨換將。對此，民進人士駁斥，直指這是國民黨智庫放話，強調我方是APEC的會員，人選不需要別人同意。
據《中國時報》，有消息人士透露，台灣指派宋楚瑜出席APEC，但名單提交予各方會員體討論時，遭到北京方面否決。蔡政府可能只能比照扁時期，派財經官員或企業界人士與會。
《風傳媒》報導，民進黨人士對此表示，確認是是藍營智庫放的消息，直指這是外行話、謠言、更非事實。該名人士說，國民黨執政8年，特使人選的確都事先照會中國，但蔡英文政府沒有先將人選名單交給北京。他推測，國民黨是因不想見到在沒有知會中國及「九二共識」的前提下，新政府特使還能出席APEC，且可能和中國國家主席習近平有所互動。
民進黨人士強調，我方是APEC是會員，有正式會籍，「沒有人選需要別人同意的問題」。
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