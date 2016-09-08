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邱毅替宋楚瑜惋惜 認為蔡英文真正目的是...
2016-09-08 08:07
邱毅認為宋楚瑜有治世才能，但卻被蔡英文利用。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜擔任APEC（亞太經濟合作會議）特使，前立委邱毅卻為宋楚瑜感到惋惜，他認為宋楚瑜有治世才能，但卻被蔡英文利用，想榨乾他剩餘價值。
邱毅指出，宋楚瑜應該很憂心兩岸僵局的負面效應正在擴大，他有為兩岸危機開啓新局的宏圖偉志，所以他為柯文哲指點迷津，促成滬台城市論壇的圓滿結局。
邱毅話鋒一轉說，只要蔡英文不承認九二共識，兩岸僵局就是解不開，老宋明知蔡英文是比阿扁更狡猾的鐵桿台獨，卻仍興冲冲的與虎謀皮，想為蔡英文效力奔走，結果被中國直接打臉，真是情何以堪。
邱毅認為，蔡英文只是想利用宋楚瑜，用完了還不是棄如敝屣，宋楚瑜雖是政治高手卻還是看不破、被操弄，賠掉最後價值。邱毅最後寫道：「我真心誠意地為老宋惋惜，為老宋不值。」
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