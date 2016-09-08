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結束「聖和專案」返台 陳建仁：台梵邦誼穩固
2016-09-08 07:24
〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁結束教廷梵蒂岡「聖和專案」之旅返台，他在機場表示，此行成果豐碩、一切圓滿順利成功，台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。
陳建仁此行以擔任總統蔡英文特使身分前往梵蒂岡展開「聖和專案」，清晨6點10分搭機返國，陳建仁在機場表示，「聖和之旅」一切圓滿順利成功，共有15萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻，場面相當盛大。
他也以代表團的身分向教宗表達，總統蔡英文與我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應，在整個過程中也與十多國特使團團長彼此問候、寒暄。
陳建仁強調，中華民國將基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，繼續做為與教廷、世界各國在推動宗教自由與促進世界和平中，不可或缺的夥伴，同時也祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。
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