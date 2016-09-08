大巨蛋不拆了幕後真複雜…

台北大巨蛋工程終於要續建，幕後原因大家解讀不同。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-08 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北「大巨蛋」工程終於劇情逆轉，出現大和解跡象，截至到昨晚的情況預判，不拆大巨蛋、且由遠雄繼續施工完成的可能性大增，為什麼會有這麼的大轉變，各家媒體報導大不同。

為何逆轉態度？《自由時報》報導重點在於，遠雄評估 50年淨利只有 380億元，但是，北市府卻估有 800億元，遠雄不肯放手「金雞母」，只能走向市府「私設刑堂」。

但《中國時報》報導，北市府認為大巨蛋利潤豐厚，不難找金主接手，而且也認真去找過逾 10家以上財團，包括被傳出的富邦金、潤泰集團、中信金等，不過，意願都不高，在後手難覓的情況下，只能回頭再找遠雄。

《聯合報》、《風傳媒》則報導，最大原因是柯文哲「獨排眾議堅持續蓋大巨蛋」，還「派員親訪遠雄」，表達希望續建的態度，終於改變雙方原本劍拔弩張的立場，不過，北市府並沒有提出正面回應，而有大和解的跡象。