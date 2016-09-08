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柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
2016-09-08 07:24
圖為大巨蛋工地現況及部份復工。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕北市府與遠雄因大巨蛋案過招無數，最終遠雄屈服，提出4項承諾，並提交建照第3次變更事宜同意書。對此，郝龍斌辦公室表示：「一場鬧劇」。
本報報導，遠雄列出的4大配合事項。包括：向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查；向北市府都市發展局都市設計科送件完成法定程序；向北市府環境保護局綜合企劃科送件完成法定程序；儘速完成建造執照變更程序。台北市副市長鄧家基表示，非常樂見遠雄的「退讓跟轉變」。
《聯合報》報導，對遠雄退讓一事，國民黨副主席、前台北市長郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，一切都是台北市長柯文哲的政治秀，要面子而非要公安。游質疑，遠雄退讓，但柯市府對公安提出的疑慮並未排除，市府與遠雄雙方僅是做姿態。游淑慧批評，遠雄象徵性低頭後，大巨蛋案就匆匆落幕，根本是一場鬧劇
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