台南連日豪雨 王定宇：對不住淹水的市民

2016-09-07 22:24

〔記者林孟婷／台南報導〕台南連日豪雨，強降雨量導致台南市區、永康、仁德等區積淹水嚴重，立法委員王定宇在其臉書上PO文表示，雖然治水工程這幾年有看到成效，但在永康大灣、崑山一帶仍淹水，治水成效仍有不足。

連日雨勢，造成永康區永大路、大灣路、崑大路等路段，積淹水超過30公分，不僅民眾必須涉水而行，許多車輛因閃避不及而遭到水勢「包圍」，受困在路上動彈不得，路邊商家也趕忙搬運物品至高處，直說生意根本無法做了。

今日台南雨勢斷斷續續，下午時出現幾次稍大的雨勢，也讓民眾忍不住說「聽到雨聲，就心驚驚」。

立法委員王定宇在其臉書上PO文表示，「這幾年的治水工程，雖然在仁德保安、一甲看到成果，但在永康大灣、崑山一帶還是淹水了」，治水就算有成效但仍有不足，還是要持續努力，「真對不住還受淹水之苦的市民朋友們！」。

PO文一出，網友紛紛留言討論，「天佑臺南快停雨、祈福平安加油」、「其實進步很多了，這是因為雨下得又急又大，宣洩不了，才會積水，一段時間水就退了，進步很多了」、「繼續努力治水，市民有目共睹大家的辛勞」。