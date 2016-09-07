| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

台南連日豪雨 王定宇：對不住淹水的市民

2016-09-07  22:24

〔記者林孟婷／台南報導〕台南連日豪雨，強降雨量導致台南市區、永康、仁德等區積淹水嚴重，立法委員王定宇在其臉書上PO文表示，雖然治水工程這幾年有看到成效，但在永康大灣、崑山一帶仍淹水，治水成效仍有不足。

連日雨勢，造成永康區永大路、大灣路、崑大路等路段，積淹水超過30公分，不僅民眾必須涉水而行，許多車輛因閃避不及而遭到水勢「包圍」，受困在路上動彈不得，路邊商家也趕忙搬運物品至高處，直說生意根本無法做了。

今日台南雨勢斷斷續續，下午時出現幾次稍大的雨勢，也讓民眾忍不住說「聽到雨聲，就心驚驚」。

立法委員王定宇在其臉書上PO文表示，「這幾年的治水工程，雖然在仁德保安、一甲看到成果，但在永康大灣、崑山一帶還是淹水了」，治水就算有成效但仍有不足，還是要持續努力，「真對不住還受淹水之苦的市民朋友們！」。

PO文一出，網友紛紛留言討論，「天佑臺南快停雨、祈福平安加油」、「其實進步很多了，這是因為雨下得又急又大，宣洩不了，才會積水，一段時間水就退了，進步很多了」、「繼續努力治水，市民有目共睹大家的辛勞」。

廣告
  • 台南昨日雨勢驚人，永康區多處路段出現淹水情況。（資料照，記者林孟婷攝）

    台南昨日雨勢驚人，永康區多處路段出現淹水情況。（資料照，記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 淹水 王定宇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：台南連日豪雨 王定宇：對不住淹水的市民


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.