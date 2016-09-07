張景森中客說 鄭文燦：表達善意應該被接受

2016-09-07 20:43

〔記者邱奕統／桃園報導〕針對行政院政務委員張景森在臉書發文「中國遊客是我們最需要交的朋友」，桃園市長鄭文燦晚間出席台灣燈會紀錄片特映會時表示，張景森想表達善意，應該被接受。

鄭文燦說，兩岸交流要抱持「友善、開放、對話」的態度，即使雙方有所歧見，也應該創造、累積善意，達成存異求同的目標，互動不應有前提，雙方自然互動就好，兩岸交流所創造的價值，其中很重要的就是讓對岸民眾感受到「善意」，即使在政治主張上有所差異，但仍要抱持友善、開放、對話的態度，才能讓兩岸關係往正向發展。

他說，桃園市府在創造友善中客來台觀光環境上，一直都很重視，這可以促進兩岸民間的感情，他在上任後，也成立兩岸事務小組，希望能夠建立雙方往來機制並統籌兩岸交流事務，特別是中客觀光，他「堅定支持中客來台旅遊」。

鄭文燦說，桃園市是中客來台的第一站，中客來到桃園的人數眾多，境內重要觀光景點慈湖、大溪更是中客的最愛之一，市府也與新竹縣合作，連結桃園「兩蔣園區」及新竹縣「張學良園區」，鎖定中客，規畫推出跨縣市電子套票行程。