10國留日學生參訪我駐日處 了解新南向政策
〔駐日特派員張茂森/東京七日報導〕強調跨國性行政政策研究的日本國立政策研究大學院大學包括越南、印尼、菲律賓、德國、荷蘭、蒙古、南韓、巴基斯坦、馬爾地夫及日本等10個國家的學生，今天參訪台灣駐日代表處，了解台灣留日學生的現況與台灣政府的新南向政策。
該校提供全球目前於公部門服務之青年公務員跨域課程，並對學生提供國際性行政政策多元視野及觀點，駐日代表處教育組在接待參訪時就我國最新相關教育及留學生指出，去年台灣學校至日本教育旅行共257校，9,391人; 日本學校至台灣教育旅行共254校，2萬4,212人，104年台灣至各國留學人數為，日本8,444人、越南335人、印尼210人、南韓265人、菲律賓64人、德國1,488人；去年各國至台灣留學人數為，日本6,319人，越南為4,043人、印尼為4,394人、南韓為3,820人、蒙古為823人、菲律賓為533人、巴基斯坦為39人、德國為889人、荷蘭303人。
由於來訪研究員多數為來自東南亞及南亞之青年菁英，教育組組長林世英表示，我行政院於9月5日宣布「新南向政策」正式啟動，106年將編列42億元預算推動，除與紐西蘭、新加坡已簽署投保協定，更將積極檢討重新與印尼、菲律賓、泰國等國家簽署新的投保協定，以強化經濟合作及提高對台商之保障，在推動新南向政策方面，未來將建立與東協10國、南亞6國及紐澳等共18國更緊密之共贏合作模式及「經濟共同體」意識 。
在經濟合作方面，經濟部將編列15億元，在產業鏈結輔導潛力廠商、結合民間企業成立創新技術平台。
來訪印尼、菲律賓及日本等學生特別針對「國際教育旅行」、「留學獎學金」、「留學英語課程」及「學校防災意識」等問題提出意見，林世英組長均給予回復，並期待來訪同學各自回其國家後，持續推動與台灣各項交流。
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