前院長馮明珠受聘中國故宮顧問 台北故宮：沒有問題

2016-09-07 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕剛卸任不久的前故宮博物院院長馮明珠今傳出已受聘為中國北京故宮研究院的顧問，據台北故宮方面表示，馮有再就業的權力，去對岸任職沒有問題。

在故宮任職逾30年的馮明珠於今年5月19日辭去故宮院長一職，今卻有中國媒體報導指出，馮明珠受邀前往中國訪問，這兩天在北京故宮演講，在演講結束後，北京故宮研究院院長鄭欣淼已將北京故宮顧問的聘書交到馮明珠手中，馮明珠本人也已答應。

《蘋果》報導指出，針對這項消息，故宮副院長李靜慧回應，馮是故宮聘任的教育人員資格退休，有再就業的權力，因此去對岸任職沒有問題。